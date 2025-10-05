“Chorou de dor”, diz Neymar após Mavie aparecer com braço enfaixado

Neymar Jr. compartilhou nas redes sociais um registro da filha, Mavie, de dois anos, com o braço enfaixado neste domingo (5/10).
O jogador explicou que a menina chegou a chorar bastante de dor, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que a recuperação será rápida.
Leia também
-
Jornal espanhol fala em “desaparecimento” de Neymar na Seleção. Veja
-
Impressionante! Saiba quanto custará a festa de Mavie, filha de Neymar
-
Neymar reage ao novo visual de Bruna Biancardi após críticas
-
Confira detalhes da nova suíte de Neymar no CT do Santos. Vídeo
“Já está tudo bem”
“Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, disse Neymar.
Até o momento, Bruna Biancardi não se pronunciou sobre o estado de saúde da filha.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Neymar Jr e Mavie.
Reprodução/Redes sociais.2 de 6
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi
Reprodução/Redes sociais.3 de 6
Mavie, Neymar e Helena
Reprodução/Redes sociais.4 de 6
Neymar e os quatro filhos – Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel
5 de 6
Neymar e Mavie
6 de 6
Neymar é clicado com Mavie no colo antes de um jogo
Abner Dourado/Sports Press/Getty Images
Negou orçamento milionário em festa
Falando em Mavie, Bruna Biancardi usou recentemente suas redes sociais para negar rumores de que a festa de dois anos da filha, realizada na última quinta-feira (2/10), teria custado R$ 4 milhões.
A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e logo foi questionada sobre o assunto. Direta, respondeu:
“Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam!”