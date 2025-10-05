“Chorou de dor”, diz Neymar após Mavie aparecer com braço enfaixado

Neymar Jr. compartilhou nas redes sociais um registro da filha, Mavie, de dois anos, com o braço enfaixado neste domingo (5/10).

O jogador explicou que a menina chegou a chorar bastante de dor, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que a recuperação será rápida.

“Já está tudo bem”

“Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, disse Neymar.

Até o momento, Bruna Biancardi não se pronunciou sobre o estado de saúde da filha.

Neymar Jr e Mavie.

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi

Mavie, Neymar e Helena

Neymar e os quatro filhos – Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel

Neymar e Mavie

Neymar é clicado com Mavie no colo antes de um jogo

Negou orçamento milionário em festa

Falando em Mavie, Bruna Biancardi usou recentemente suas redes sociais para negar rumores de que a festa de dois anos da filha, realizada na última quinta-feira (2/10), teria custado R$ 4 milhões.

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e logo foi questionada sobre o assunto. Direta, respondeu:

“Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam!”