Chris Flores celebra volta à TV no “Melhor da Tarde”: “Gostou, Leo Dias?”

Chris Flores voltou a comentar sobre seu retorno à televisão! O palco da vez foi o salão de beleza onde ela se prepara justamente para a volta. No bate-papo com a repórter Tati Apocalypse, do portal LeoDias, a jornalista celebrou a oportunidade de integrar o elenco do “Melhor da Tarde”, da Band, além de detalhar o convite feito pelo titular deste portal.

“Eu estou tão ansiosa! Um friozinho na barriga. E eu vou trabalhar com quatro homens lindos, né? Então, preciso ficar à altura deles, né Falando na altura, que são todos altos, inclusive. Vou ter que ficar de saltão. É um baita time, e agora eu passo a ser a única menina do time”, disse a apresentadora.

Portal LeoDias
A repórter Tati Apocalypse, do portal LeoDias, acompanhou a mudança no visual da apresentadora.
Reprodução
Chris Flores vai co-apresentar o Melhor da TArde
Foto: Portal LeoDias
Apresentadora Cris Flores
Leo Dias, Chris Flores e Catia Fonseca - Foto: Reprodução/SBT
Leo Dias, Chris Flores e Catia Fonseca – Foto: Reprodução/SBT
Portal LeoDias
“Eu estou tão ansiosa! Um friozinho na barriga”, disse Chris.Portal LeoDias

Chris Flores explicou que, ao receber o convite de Leo Dias, teve pouco tempo para responder, mas logo aceitou o novo desafio: “Eu tive poucos dias para entender o que estava acontecendo. Para aceitar, eu já aceitei na hora! Até brinquei com ele, falei: ‘o que o Leo não me pede chorando que eu não faço sorrindo?’ E agora, são poucos dias de preparação”.

A estreia da apresentadora no “Melhor da Tarde” será já nesta segunda-feira, dia 13 de outubro: “Agora a gente já pode falar. Eu tive que correr com tudo, inclusive com o cabelo. As pessoas nas ruas já estão sabendo. A divulgação tem sido incrível. E têm me perguntado mais sobre a estreia. Eu tenho essa expectativa e espero não decepcionar”.

“Espero somar a esse time que já está lá. Quero levar o meu lado mãe, mulher, jornalista, historiadora e fofoqueira, claro”, brincou Chris, que questionou o amigo sobre o novo visual: “Gostou, Leo Dias? Me fala, eu sei que você é verdadeiro”.

