Chris Flores ganha bolo de aniversário inspirado na grávida de Taubaté

Chris Flores compartilhou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (24/10), uma surpresa de aniversário inusitada: um bolo em referência a um dos episódios mais marcantes da TV brasileira, com a “grávida de Taubaté”. A aniversariante do dia, que completou 48 anos, foi a responsável por desmascarar a falsa gravidez de Maria Verônica, em 2012.

Em suas redes sociais, a apresentadora contou que a surpresa foi preparada pelo marido, Ricardo Corrêa: “Quando seu marido te conhece bem e faz a surpresa sob medida pra você. Amor com humor sempre nos uniu. Te amo muito”, contou a companheira de Leo Dias no “Melhor da Tarde”, da Band.

Chris Flores ganha bolo inspirado na icônica "grávida de Taubaté"

Além dos registros com o bolo temático com a grávida de Taubaté, Chris também compartilhou a surpresa do filho e da nora: “Quando seu filho e sua norinha fazem um bolo de banana com brigadeiro pra te agradar e te deixam emocionada. Amo você demais, meus cozinheiros lindos”, se declarou a apresentadora, que posou ainda com outros integrantes da família.

Atualmente, a jornalista garante que leva tudo com leveza e bom humor, diferente da época que descobriu a farsa de Maria Verônica, convidada do “Hoje em Dia”, da Record, em 2012. Além disso, revelou a preocupação com o fim da história e o desfecho para a protagonista da história inusitada nos dias atuais.

A grávida de Taubaté

Antes de Chris retornar para as telinhas e estrear no “Melhor da Tarde” na Band, a apresentadora participou do Jornal dos Famosos na LeoDias TV, e detalhou que a “grávida de Taubaté” também disputada para ir também no “Mais Você” de Ana Maria Braga. Ela cnfessou que já desconfiava que havia algo de errado com a convidada, mas que não poderia acusar sem provas concretas.

Até tudo vir à tona, quando o repórter do programa investigou e descobriu que Maria usava exames falsificados, revelando que a barriga, na verdade, era uma prótese. Após a descoberta, Flores mandou recado ao vivo e a cores para a “grávida de Taubaté“, que é lembrada até hoje e chegou a virar fantasias de carnaval.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LeoDias TV (@leodiastv)

A homenagem divertida mostra que, mesmo mais de uma década depois, a “grávida de Taubaté” continua rendendo boas histórias — e, agora, até bolo de aniversário.