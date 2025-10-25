Churrasco de família deixou três mortos por intoxicação com metanol

Um churrasco organizado para apresentar o namorado de Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, de 27 anos, deixou três mortos da mesma família, vítimas de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, em Osasco, na Grande São Paulo.

Jhenifer, que já havia sido casada e era mãe de dois filhos – uma menina de 7 anos e um menino de 6 – levou seu novo companheiro, Cleiton da Silva Conrado, de 25 anos, para conhecer os parentes no evento que aconteceu no início de setembro.

Em clima de comemoração, o casal foi junto com a prima de Jhenifer, Josielle, e o marido dela, Daniel Antonio Francisco Ferreira, de 23 anos, comprar bebidas alcoólicas em uma adega da cidade. Josielle foi a única dos quatro a não beber o líquido – e também a única a sobreviver com vida do evento.

Ricardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada em São Paulo e no Brasil. Ele era empresário e consumiu a bebida contaminada por metanol na Mooca.

Marcos Antônio Jorge Junior tinha 46 anos quando foi vítima da intoxicação por metanol. Ele fazia parte do grupo de amigos de Ricardo e também consumiu bebida contaminada no mesmo bar que o amigo.

Bruna Araújo tinha 30 anos e morreu após consumir bebida com metanol em São Bernardo do Campo. Ela teve a morte cerebral confirmada no dia 6 de outubro. Ela foi o primeiro caso de contaminação em São Bernardo do Campo.

Marcelo Macedo Lombardi tinha 45 anos quando morreu no dia 29 de setembro. Ele teria ingerido bebida alcoólica contendo metanol em São Bernardo do Campo. Ele era advogado.

Leonardo Anderson morreu no dia 14 de outubro, após ser internado no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), em Jundiaí, com sintomas de intoxicação por metanol. Ele tinha 37 anos.

Daniel Antonio Francisco Ferreira, de 23 anos, foi a quinta vítima confirmada de morte por intoxicação por metanol em São Paulo. Ele era de Osasco e morreu no dia 25 de setembro, quatro dias após ingerir bebida alcoólica em um churrasco.

Cleiton da Silva Conrado tinha 25 anos e morreu após participar do mesmo churrasco que Daniel. Ele foi encontrado morto no dia 23 de setembro, dentro da própria casa em Osasco.

Rafael teria ingerido gin com os amigos em São Paulo no dia 1° de setembro. Desde então estava internado em estado gravíssimo em Osasco.

Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, de 27 anos

Jhenifer e Cleiton foram encontrados na mesma casa. Ela estava desacordada e chegou a ser levada para um hospital, mas faleceu logo em seguida. Enquanto ele já estava sem vida quando chegou o Samu.

Marido da prima e amigo do casal, Daniel, foi o primeiro dos três a ter a contaminação por metanol confirmada. Na lista de nove mortos no estado de São Paulo desde o início do surto, ele é quinto, Cleiton é o sétimo, e Jhenifer, a nona.

Neste momento, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) ainda investiga 14 casos de intoxicação, incluindo um óbito de um homem, de 49 anos, em Piracicaba. No total, já foram confirmados 44 casos, que incluem as nove vítimas que morreram. São elas: