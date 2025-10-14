14/10/2025
Chuva ajudou no combate a incêndios na Chapada dos Veadeiros

Escrito por Agência Brasil
Os incêndios que, desde o dia 28 de setembro, atingem áreas da Chamada dos Veadeiros, no Goiás, foram praticamente extintos com a ajuda das chuvas na região. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os incêndios atingiram uma área de 111.720 hectares (ha). Só no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 900 ha foram atingidos.

“No momento, apenas um foco permanece ativo, na região de Procópia, no Território Kalunga, onde as equipes seguem em combate. Os demais focos foram extintos e continuam sob monitoramento para evitar qualquer reignição”, acrescentou o instituto.

Um dos incêndios teve início nas proximidades do povoado Cormari. Ele chegou a atingir o parque, onde foi combatido de forma mais intensa pelas equipes de contenção do fogo.

A operação de combate contou com 211 pessoas envolvidas, entre servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé.

