chuva-causa-alagamentos-em-sp-nesta-sexta-feira-(10/10).-veja-imagens

Após a Defesa Civil emitir um alerta severo para fortes chuvas em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (10/10), a cidade teve alagamentos em diferentes pontos.
Nas zonas oeste e norte, moradores registraram inundação e também quedas de árvores. A água invadiu vias públicas próximas ao Terminal Pimentas, em Guarulhos, na região metropolitana.
Veja:
Queda de árvore na Parada Inglesa, na zona norte
Chuva em São Paulo
Frente fria chegou a SP
Além da queda de árvores, há registros de alagamentos
Frente fria
A Defesa Civil do Estado alertou para a passagem de uma frente fria, com chuva forte, rajadas de vento, queda de raio e de granizo, até esta sexta-feira (10/10).
“De acordo com os modelos meteorológicos, há condições para temporais e acumulados elevados, especialmente na região metropolitana da capital paulista, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba”, informou o órgão.
Orientações da Defesa Civil à população
- Evite áreas alagadas.
- Não enfrente enxurradas.
- Redobre o cuidado em locais com histórico de deslizamento.
- Afaste-se de janelas durante tempestades.
- Não se abrigue sob árvores ou coberturas metálicas em caso de raios e ventos fortes.
- Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.
Moradores da capital e região metropolitana enfrentam congestionamentos no trânsito. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há lentidões quilométricas.