Chuva de meteoros Oriônidas começa nesta terça; saiba como assistir

A chuva de meteoros Oriônidas começa na noite desta terça-feira (21/10) e poderá ser vista em diversas regiões do Brasil, onde será possível registrar a passagem de cerca de até 20 meteoros por hora.

O fenômeno é considerado um dos mais belos do ano, pois os meteoros passam em alta velocidade e podem deixar rastros brilhantes, que duram de vários segundos a minutos.

Horários

A chuva de meteoros acontecerá com maior intensidade em dois horários:

O pico de intensidade acontece entre 0h e 2h desta quarta-feira (22/10).

Alta intensidade ocorre também entre 0h e 2h desta quinta-feira (23/10).

Como assistir

O fenômeno parece vir da direção da constelação de Órion, mas pode ser avistado em qualquer ponto do céu.

No Brasil, o ideal é olhar para o noroeste.

A melhor visualização acontece em locais afastados de centros urbanos e com baixa iluminação artificial.

Mesmo em cidades, ainda é possível avistar o fenômeno.

Não é necessário nenhum equipamento para visualização, porém é recomendado deixar os olhos se acostumarem à escuridão por entre 20 e 30 minutos.

A chuva de meteoros Oriônidas é formada de detritos deixados pelo cometa Halley, cuja última passagem foi avistada há quase 40 anos, em 1986. O fragmentos se desprendem durante a órbita do cometa ao redor do Sol e pedaços incandescentes destes detritos iluminam o céu, causando o fenômeno visual.