Chuva de meteoros Oriônidas iluminará o céu desta terça-feira (21/10)

A chuva de meteoros Oriônidas promete ser um espetáculo no céu na noite de 21 de outubro, quando o fenômeno deve atingir seu pico de intensidade, com a passagem de cerca de 20 meteoros por hora.

O evento, visível a olho nu, ocorre todos os anos quando a Terra cruza a trilha de detritos deixada pelo cometa Halley. Ao entrar na atmosfera terrestre, as partículas de poeira e gelo queimam e produzem rastros luminosos que encantam observadores em todo o mundo.

Leia também

Segundo informações da Nasa, o período de atividade das Oriônidas vai até 22 de novembro, mas a melhor noite para observação será no dia 21 de outubro, entre meia-noite e 2h da manhã.

O destaque é que o fenômeno coincide com a Lua Nova de outubro, o que significa um céu mais escuro e sem interferência luminosa — condição ideal para apreciar os meteoros em sua plenitude.

Os meteoros parecem surgir da direção da constelação de Órion, mas podem ser vistos em qualquer ponto do céu. No hemisfério Sul, o ideal é olhar para o nordeste, em locais afastados de centros urbanos e com pouca poluição luminosa.

Também é recomendado que o observador se acomode confortavelmente, evite o uso de lanternas e deixe os olhos se acostumarem à escuridão por cerca de 20 a 30 minutos.

Brasil: onde assistir a chuva de meteoros

No Brasil, a chuva de meteoros será visível em todo o território nacional, mas as melhores condições estão em áreas mais afastadas e de céu limpo. Locais como a Chapada Diamantina (Bahia), o Pantanal (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), a Serra do Cipó e o interior de Minas Gerais, além da Serra Catarinense (Urubici e São Joaquim) e regiões rurais do Piauí, estão entre os destinos ideais para a observação.

Nessas áreas, a baixa luminosidade e o horizonte aberto permitem uma visão ampla e clara do fenômeno. Mesmo em cidades, ainda será possível ver parte do espetáculo, principalmente em parques, praias e mirantes mais afastados.

O segredo é procurar o ponto mais escuro possível e ter paciência: os meteoros podem surgir em intervalos irregulares, mas a experiência tende a ser recompensadora.

A chuva de meteoros Oriônidas é considerada uma das mais belas do calendário astronômico. Além do espetáculo visual, ela carrega um simbolismo especial por estar diretamente ligada ao lendário cometa Halley, cuja última passagem visível da Terra ocorreu em 1986.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!