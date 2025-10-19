19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Chuva desvia voos que desembarcariam no DF para aeroportos em GO e MG

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
chuva-desvia-voos-que-desembarcariam-no-df-para-aeroportos-em-go-e-mg

As fortes chuvas registradas no Distrito Federal, na noite deste domingo (19/10), fizeram 13 voos que desembarcariam no Aeroporto Internacional de Brasília precisassem ser desviados para o Aeroporto de Goiânia e para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG).

A Inframerica, responsável por administrar o Aeroporto de Brasília, informou que o terminal aéreo iniciou a operação por instrumentos às 20h17.

Quando o aeroporto está operando por instrumentos significa que as condições climáticas não permitem pousos e decolagens com referências visuais.

Nestas condições as operações são realizadas pelos comandantes utilizando os sensores e receptores de bordo das aeronaves e os equipamento de apoio a navegação aérea existentes no aeroporto.

Segundo a empresa, as aeronaves que alternaram a rota aguardam para retornar a Brasília. “Voos seguem decolando normalmente. Não há registros de cancelamentos”, destacou a Inframerica.

Por volta das 21h50, havia apenas um voo com partida no Aeroporto de Brasília com atraso. Trata-se do voo Gol 1735, com destino a Várzea Grande (MT).

Leia também
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost