chuva-desvia-voos-que-desembarcariam-no-df-para-aeroportos-em-go-e-mg

As fortes chuvas registradas no Distrito Federal, na noite deste domingo (19/10), fizeram 13 voos que desembarcariam no Aeroporto Internacional de Brasília precisassem ser desviados para o Aeroporto de Goiânia e para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG).

A Inframerica, responsável por administrar o Aeroporto de Brasília, informou que o terminal aéreo iniciou a operação por instrumentos às 20h17.

Quando o aeroporto está operando por instrumentos significa que as condições climáticas não permitem pousos e decolagens com referências visuais.

Nestas condições as operações são realizadas pelos comandantes utilizando os sensores e receptores de bordo das aeronaves e os equipamento de apoio a navegação aérea existentes no aeroporto.

Segundo a empresa, as aeronaves que alternaram a rota aguardam para retornar a Brasília. “Voos seguem decolando normalmente. Não há registros de cancelamentos”, destacou a Inframerica.

Por volta das 21h50, havia apenas um voo com partida no Aeroporto de Brasília com atraso. Trata-se do voo Gol 1735, com destino a Várzea Grande (MT).

