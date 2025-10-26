26/10/2025
Chuva e frio voltam a SP após fim de semana de calor. Veja quando

Após um final de semana de intenso calor, São Paulo deve voltar a ter dias de chuva e frio no início desta semana devido à passagem de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão nos níveis médios da atmosfera. A condição também pode melhorar a qualidade do ar na capital paulista.

A mudança do clima começará a ser percebida já na madrugada desta segunda-feira (27/10), quando os termômetros devem registrar 18º C e maior quantidade de nuvens. Isso vai reduzir a livre elevação da temperatura, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A máxima pode chegar a 27º C, e os percentuais de umidade do ar devem ficar entre 42% e 95%.

Ainda na segunda-feira, são esperadas pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, de forma intermitente, com mudança gradual na direção dos ventos.

Chuva no litoral

Na terça-feira (28/10), a frente fria vai chegar à costa paulista, fazendo com que a madrugada possa registrar muitas nuvens com chuviscos e termômetros na marca dos 17° C no litoral.

A grande quantidade de nuvens e as áreas de instabilidade associadas ao sistema frontal irão provocar, novamente, pancadas isoladas de chuva, principalmente entre a tarde e à noite. A temperatura máxima prevista é de 21° C e os índices de umidade do ar permanecem acima dos 70%.

A aproximação da frente fria já vai fazer com que este domingo (26/10) já tenha aumento de nebulosidade, mas ainda não há previsão de chuva.

De acordo com o banco de dados do CGE, outubro registrou até o momento 64,7 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 57,7% dos 112,2 mm esperados para o mês.

