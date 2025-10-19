Chuva e rajadas de vento deixam 141 mil imóveis sem luz na Grande SP

As chuvas e rajadas de vento que atingiram a Grande São Paulo na madrugada deste domingo (19/10) deixaram 141 mil imóveis sem energia elétrica, segundo a Enel. O mapa da falta de luz da concessionária mostrava, às 10h, que praticamente a metade dos clientes afetados está na capital paulista.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, foram registradas rajadas de vento de até 66 km/h na estação meteorológica de Santana, na zona norte. Já na Freguesia do Ó foram 49,5 km/h.
De meia-noite às 8h27, os bombeiros registraram 72 chamados para quedas de árvore e 3 sobre desabamentos.
Leia também
-
Defesa Civil alerta para tempestades e ventos fortes em SP até domingo
-
Frio intenso chega a SP e temperaturas caem na primavera. Veja o clima
-
Árvore cai após temporal e ônibus escapa por pouco na Praça da Sé
-
Ventos de 84 km/h derrubam cobertura de arquibancada em Ribeirão Preto
A ventania atingiu também bairros centrais, como a Sé, onde a estação meteorológica do CGE marcou 46,7 km/h.
Os 141 mil imóveis sem energia representam 1,69% do total da área de concessão da Enel (8,5 milhões).