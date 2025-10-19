19/10/2025
Chuva e rajadas de vento deixam 141 mil imóveis sem luz na Grande SP

As chuvas e rajadas de vento que atingiram a Grande São Paulo na madrugada deste domingo (19/10) deixaram 141 mil imóveis sem energia elétrica, segundo a Enel. O mapa da falta de luz da concessionária mostrava, às 10h, que praticamente a metade dos clientes afetados está na capital paulista.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, foram registradas rajadas de vento de até 66 km/h na estação meteorológica de Santana, na zona norte. Já na Freguesia do Ó foram 49,5 km/h.

De meia-noite às 8h27, os bombeiros registraram 72 chamados para quedas de árvore e 3 sobre desabamentos.

A ventania atingiu também bairros centrais, como a Sé, onde a estação meteorológica do CGE marcou 46,7 km/h.

Os 141 mil imóveis sem energia representam 1,69% do total da área de concessão da Enel (8,5 milhões).

