13/10/2025
Universo POP
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

Chuva forte abre cratera enorme em avenida no Paraná

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
chuva-forte-abre-cratera-enorme-em-avenida-no-parana

As chuvas intensas que atingem Maringá (PR) desde a noite de sábado (11/10) causaram a abertura de uma cratera na Avenida São Paulo, em frente ao Shopping Avenida Center. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o buraco foi se abrindo gradativamente e atingiu um tamanho expressivo.

Leia também

A abertura foi no canteiro central e não causou nenhum acidente com os carros que passavam pela via. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, que foi parcialmente interditado. A liberação parcial permite o escoamento controlado do tráfego, sob monitoramento e orientação dos agentes de trânsito.

Leia a reportagem completa em GMC Online, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost