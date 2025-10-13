Chuva forte abre cratera enorme em avenida no Paraná

As chuvas intensas que atingem Maringá (PR) desde a noite de sábado (11/10) causaram a abertura de uma cratera na Avenida São Paulo, em frente ao Shopping Avenida Center. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o buraco foi se abrindo gradativamente e atingiu um tamanho expressivo.
A abertura foi no canteiro central e não causou nenhum acidente com os carros que passavam pela via. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, que foi parcialmente interditado. A liberação parcial permite o escoamento controlado do tráfego, sob monitoramento e orientação dos agentes de trânsito.
Leia a reportagem completa em GMC Online, parceiro do Metrópoles.