Chuva forte alaga área do viaduto da AABB e causa transtornos no trânsito em Rio Branco

Uma chuva intensa registrada na tarde desta segunda-feira (27) causou grandes problemas para motoristas que trafegavam nas imediações da construção do viaduto da AABB, em Rio Branco. O volume de água acumulado na pista deixou o trânsito lento e dificultou a passagem de veículos, especialmente nos pontos mais baixos da via.

Muitos carros que passavam pelo local tiveram dificuldades de passar pela área alagada, que se formou rapidamente após o início da chuva. Alguns motoristas precisaram reduzir a velocidade ou parar completamente para evitar danos aos veículos.

A região é conhecida por registrar alagamentos durante períodos de chuva intensa, o que volta a acender o alerta sobre a necessidade de melhorias no sistema de drenagem.