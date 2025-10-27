27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Chuva forte alaga área do viaduto da AABB e causa transtornos no trânsito em Rio Branco

Motoristas enfrentaram lentidão e dificuldades para atravessar o trecho durante a tarde desta segunda-feira (27)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma chuva intensa registrada na tarde desta segunda-feira (27) causou grandes problemas para motoristas que trafegavam nas imediações da construção do viaduto da AABB, em Rio Branco. O volume de água acumulado na pista deixou o trânsito lento e dificultou a passagem de veículos, especialmente nos pontos mais baixos da via.

O volume de água acumulado na pista deixou o trânsito lento e dificultou a passagem de veículos/Foto: Reprodução

Muitos carros que passavam pelo local tiveram dificuldades de passar pela área alagada, que se formou rapidamente após o início da chuva. Alguns motoristas precisaram reduzir a velocidade ou parar completamente para evitar danos aos veículos.

A região é conhecida por registrar alagamentos durante períodos de chuva intensa, o que volta a acender o alerta sobre a necessidade de melhorias no sistema de drenagem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost