03/10/2025
Chuva pode adiar primeiro dia do Festival da Macaxeira no Horto Florestal

O secretário de Comunicação da prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira se pronunciou sobre a programação do festival da macaxeira, que deveria começar na noite desta sexta-feira (3).

Chuva no Horto Florestal/Foto: ContilNet

De acordo com o secretário, caso a forte chuva se estenda na capital acreana as programações do primeiro dia de evento podera ser cancelada.
“Se continuar com a chuva, cogitamos cancelar hoje e realocar a programação para amanhã”, disse ele.

Chuva no Horto Florestal/Foto: ContilNet

Até o momento, o evento ainda não foi cancelado oficialmente.

Veja o vídeo:

