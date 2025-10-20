Chuva vai continuar no DF? Veja a previsão do tempo para esta segunda

O brasiliense deve se preparar para enfrentar chuva nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente nesse domingo (19/10), a Estação Meteorológica do Plano Piloto acumulou 59,6 milímetros de chuva.

A média de chuva normal para o mês de outubro em Brasília é de 141 mm.

Segundo o meteorologista Danilo Siden, do Inmet, a previsão desta segunda-feira (20/10) é que haja chuvas fortes em alguns pontos do DF. O dia deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

“As chances de chuva prevalecem para esta terça-feira (21/10). Na quarta (22/10), o tempo começa a mudar um pouco e o céu deve ficar mais limpo”, explica Danilo.

A temperatura mínima registrada pelo Inmet nesta segunda foi de 18°C, podendo chegar aos 25°C nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar deve variar entre 100% e 70%.

Chuvas

Várias regiões do Distrito Federal registraram fortes chuvas na noite desse domingo (19/10). Ceilândia, Guará, Águas Claras, Samambaia, Cruzeiro e São Sebastião são algumas das localidades atingidas pelo temporal.

Os temporais também fizeram com que 13 voos que desembarcariam no Aeroporto Internacional de Brasília precisassem ser desviados para o Aeroporto de Goiânia e para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG).

Horas antes de o DF registrar as primeiras chuvas, o Inmet publicou alerta laranja para perigo de chuvas intensas, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso meteorológico poderá ser mantido nesta segunda-feira.