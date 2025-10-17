Chuvas castigam o Sul do país nesta sexta-feira; confira o clima

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira (17/10) será de chuvas em parte do país, especialmente na Região Sul, onde há um risco alto de tempestades. O órgão emitiu dois alertas para a zona: vermelho (nível máximo), que corresponde a grande perigo, e laranja (nível médio). O Norte também deve registrar fortes chuvas e céu encoberto no Amazonas e no Acre.

Segundo o Inmet, áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul serão as afetadas pelo aviso de grande perigo para tempestades. Entre os riscos estão ventos superiores a 100km/h, queda de granizo, risco de danos em edificações, quedas de árvores e alagamentos.

O Centro-Oeste também tem previsão de chuvas intensas desde as primeiras horas do dia em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O órgão emitiu um alerta amarelo, que é de perigo potencial para a zona.

Já no Sudeste, o clima segue estável, com exceção do Espírito Santo, onde são esperadas pancadas isoladas. No Nordeste, o tempo continua seco e com baixa umidade.

O Inmet orienta, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, que, se possível, aparelhos elétricos e quadro geral de energia sejam desligados.

Segundo o órgão, a primavera é uma estação de transição e que, nos próximos dias de outubro, a tendência é que o país volte a ter uma tendência de chuva de maneira mais gradual.