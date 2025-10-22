22/10/2025
CIA na Venezuela: jornal revela ordens de Trump contra Maduro

Escrito por Metrópoles
Ao conceder o aval à Agência Central de Inteligência (CIA) para operações na Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu “ações agressivas contra o governo venezuelano”. As informações foram divulgadas pelo jornal norte-americano “The Washington Post” nesta quarta-feira (22).

Segundo a reportagem, “o documento [que dá aval para as ações] não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto”. A publicação ouviu pessoas do governo que tiveram acesso ao documento.

Na semana passada, após a divulgação da autorização a CIA, Trump concedeu uma entrevista coletiuva na Casa Branca, na qual foi questionado sobre se a agência havia permissão para “eliminar Maduro”.

“Ah, eu não quero responder a uma pergunta dessaspergunta ridícula para mim responder. Mas acho que a Venezuela está sentindo a pressão”, afirmou.

O aumento da tensão ocorre em meio à intensificação das operações das Forças Armadas dos EUA contra embarcações em águas internacionais do Caribe. Com navios e submarinos posicionados próximos à costa venezuelana, o governo Trump afirma lançar mísseis e realizar bombardeios contra embarcações usadas no transporte de drogas e supostamente operadas por “narcoterroristas”.

Na última terça-feira (14/10), o líder norte-americano anunciou um novo bombardeio contra um barco na costa da Venezuela,  sendo a quinta ofensiva registrada pelo Exército americano contra embarcações no Caribe, desde agosto. Até o momento, a ofensiva deixou 27 mortos.

