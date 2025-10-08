cicb:-o-centro-que-se-transforma-para-cada-evento

O Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) reafirma a posição do espaço como um dos lugares mais versáteis e completos do país.

Localizado em Brasília (DF), o CICB já recebeu mais de 1.500 eventos dos mais variados tipos e formatos, nacionais e internacionais, tanto do setor privado quanto do público.

Fazem parte do leque do espaço grandes congressos, convenções, fóruns, exposições, feiras, competições esportivas, shows musicais, eventos sociais, coquetéis e casamentos. Todos com uma vista única do Lago Paranoá.

“A pluralidade de formatos que já ocuparam o centro traduz a principal característica do complexo: a capacidade de se transformar para cada cliente.” Marcos Cumagai, consultor do grupo CICB

Assim, o grande diferencial do CICB está na estrutura modular e altamente adaptável. Isso porque os ambientes podem ser configurados em diferentes layouts.

O centro se molda de acordo com as demandas específicas de cada evento, seja um congresso científico com milhares de participantes, uma feira de negócios segmentada ou uma celebração social intimista.

Essa flexibilidade torna o centro de convenções um espaço único no mercado, capaz de atender nichos variados com a mesma excelência.

Em 30 de setembro, o espaço celebrou 12 anos de atuação. Mais do que uma data comemorativa, esse marco simboliza a consolidação de um sonho que se tornou realidade para Brasília: ter um espaço de eventos à altura da importância como capital do país.

Segundo o consultor do grupo CICB, Marcos Cumagai, desde a inauguração, o centro transformou-se em referência nacional, oferecendo à cidade e ao Brasil uma estrutura completa, versátil e sofisticada, capaz de receber os mais diversos tipos de encontros.

“Uma verdadeira conquista que presenteou Brasília com um centro de convenções de classe mundial, que segue escrevendo sua história ao lado de grandes eventos e momentos inesquecíveis”, reforça.

De acordo com Cumagai, os eventos promovidos no CICB contribuem diariamente para o crescimento do ecossistema do setor, como rede hoteleira, agências de viagens e receptivo, a indústria do entretenimento e gastronomia, montadoras, fornecedores de equipamentos e serviços em geral.

O CICB é completo e de ampla estrutura

Também há espaço para realização de grandes festas

O CICB é moderno e tecnológico

O espaço contempla salões para todo tipo de evento

O complexo dispõe de espaço ideal para exposições

Também inclui espaços para promover campeonatos esportivos

Congressos também fazem parte do leque do CICB

Ainda há espaços interativos

Estrutura

Um destaque do complexo são as salas VIPs com acessos exclusivos, que oferecem comodidade, privacidade e um atendimento diferenciado para palestrantes, artistas, convidados especiais e equipes organizadoras.

Para o consultor, esses ambientes complementam a experiência e agregam valor ao evento, trazendo sofisticação e economia ao cliente, pois as salas são entregues já decoradas e prontas para utilização, transmitindo todo o cuidado que a equipe do CICB imprime em cada detalhe.

Mais do que versatilidade, o CICB impressiona pela grandiosidade da infraestrutura. São mais de 65 mil m² de área construída e 30 mil m² de área locável, distribuídos em cinco pavimentos planejados para receber eventos de diferentes portes.

O espaço pode ser dividido em mais de 135 salas totalmente independentes, livres de colunas, com isolamento acústico e pés-direitos que variam de 3 a 10 metros, proporcionando conforto, segurança e máxima liberdade criativa para quem organiza os eventos.

O consultor explica que o CICB é um dos poucos centros de convenções no Brasil que contempla um Centro de Hospitalidade (CICB Hospitality) com acomodações e serviços hoteleiros efetivamente integrados.

Quanto a espaço para alimentação, o CICB dispõe de 2 mil m² de cozinha de produção conectados a quase mil m² de cozinha de distribuição, garantindo serviço simultâneo para mais de 6 mil participantes com qualidade.

Tecnologia

O CICB tem a inovação no DNA, por isso conta com tecnologia de ponta para sediar eventos no geral.

1. Usina Solar própria: com capacidade de 1.5 MW, utilizada em conjunto com energia adquirida no Mercado Livre de Energia, 100% renovável, com certificação internacional IREC.

2. Estação de Tratamento de Efluentes (ETE): para reaproveitamento da água e a respectiva utilização nos mais de 4 mil m² de jardins.

3. Grupo Gerador: conectado “em rampa”, garantindo o fornecimento de energia para todas as demandas de consumo, em todos os eventos, minimizando o custo para o organizador do evento/cliente.

4. Projeto acústico: torna cada espaço ou ambiente único, impedindo o vazamento de som.

5. Mais 10 km de fibra ótica instalada: conectando mais de 5 mil pontos de rede ativáveis em diferentes níveis de segurança, e preparado para 5G.

Padrão de qualidade

O moderno sistema de módulos do CICB permite criar espaços sob medida, no tamanho exato para a realização de qualquer tipo de evento, desde pequenos encontros corporativos até grandes convenções internacionais.

Para o consultor, essa característica transforma o centro em um verdadeiro palco de possibilidades, pronto para se adaptar a cada necessidade.

A infraestrutura moderna, aliada à expertise da equipe de apoio, garante que cada projeto seja feito com alto padrão de qualidade, proporcionando praticidade para quem organiza e encantamento para quem participa.

Seja em convenções médicas, congressos de tecnologia, eventos esportivos, celebrações sociais ou encontros corporativos, o CICB se consolida como o espaço ideal para transformar ideias em experiências memoráveis.

Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

