CICB sedia evento preparatório da COP 30 e reafirma importância do DF

O Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) recebe, até hoje, 14 de outubro, um dos encontros preparatórios da COP 30, reunindo cerca de 800 participantes entre autoridades, especialistas e representantes de diversos países. O evento integra a agenda de discussões sobre políticas ambientais e estratégias de sustentabilidade que antecedem a conferência principal, marcada para novembro deste ano, em Belém (PA).

Escolhido pela infraestrutura de padrão internacional e 30 mil metros quadrados de área locável, o CICB vem se consolidando como um dos principais espaços do país para sediar eventos de relevância global.

Para esta edição preparatória da COP 30, serão utilizados aproximadamente 7 mil metros quadrados do centro, distribuídos entre salas de reunião, áreas de plenária, lounges e espaços de convivência.

A versatilidade dos ambientes permite diferentes formatações de sala escolar, auditório e arena, adequando-se tanto a reuniões técnicas quanto a grandes plenárias.

Durante o encontro, a estrutura do centro será um dos pontos fortes da operação.

O lobby amplo e integrado facilita o credenciamento e a recepção dos participantes enquanto as salas VIP, com acesso por elevadores exclusivos, garantem privacidade e segurança para autoridades e delegações internacionais.

Outro destaque é o CICB Hospitality, uma estrutura de hospedagem integrada ao centro de eventos.

O modelo, inspirado em grandes complexos internacionais, oferece comodidade e praticidade, permitindo que os participantes fiquem hospedados no mesmo local das atividades, com conforto e mobilidade otimizados.

O rooftop panorâmico, com vista privilegiada de Brasília, será utilizado para almoços executivos e encontros de relacionamento, reforçando o caráter de integração e networking do evento.

Localizado em uma região estratégica da capital federal, o CICB está a poucos minutos dos principais hotéis, embaixadas, aeroporto e Esplanada dos Ministérios, o que o torna uma das opções mais completas e acessíveis para eventos de grande porte no país.

Com essa combinação de estrutura completa, hospitalidade integrada e localização privilegiada, o CICB reafirma a vocação como símbolo da excelência e da hospitalidade de Brasília, que se consolida cada vez mais como um polo de debates e decisões internacionais.

Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

