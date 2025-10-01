01/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Ciclista bate em placa plantada no meio da rua e vídeo rende risadas

Imagens de câmeras de segurança mostram momento da colisão na rua Epaminondas Jácomes; ciclista não teve ferimentos graves

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo enviado ao Extra do Acre mostra o instante em que um ciclista colide contra uma placa de sinalização posicionada de forma irregular na rua Epaminondas Jácomes, em Tarauacá, interior do Acre.

Nas imagens, registradas por câmeras de segurança, é possível ver o ciclista seguindo pela via até atingir a estrutura, que está fixada quase no meio da pista. Após a batida, ele perde o equilíbrio e cai junto com a bicicleta.

Placa atravessa caminho e ciclista leva a pior/Foto: Reprodução

Apesar do impacto, o homem não sofreu ferimentos graves e conseguiu se levantar em seguida. O registro gerou repercussão nas redes sociais, onde moradores questionaram a localização da placa e classificaram a sinalização como imprópria.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost