Ciclista bate em placa plantada no meio da rua e vídeo rende risadas

Um vídeo enviado ao Extra do Acre mostra o instante em que um ciclista colide contra uma placa de sinalização posicionada de forma irregular na rua Epaminondas Jácomes, em Tarauacá, interior do Acre.

Nas imagens, registradas por câmeras de segurança, é possível ver o ciclista seguindo pela via até atingir a estrutura, que está fixada quase no meio da pista. Após a batida, ele perde o equilíbrio e cai junto com a bicicleta.

Apesar do impacto, o homem não sofreu ferimentos graves e conseguiu se levantar em seguida. O registro gerou repercussão nas redes sociais, onde moradores questionaram a localização da placa e classificaram a sinalização como imprópria.

Veja o vídeo: