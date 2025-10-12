12/10/2025
Ciclista morre atropelado na Dutra em romaria para Aparecida

Um ciclista de 63 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Pindamonhangaba, no interior paulista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu neste sábado (11), por volta das 14h30.

A vítima chegou a ser levada para o Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, mas não resistiu aos ferimentos.

O ciclista, diz o órgão, teria invadido a faixa de rolamento da direita ao tentar desviar de alguns romeiros que transitavam pelo acostamento da rodovia, em direção à cidade de Aparecida (SP), onde está ocorrendo a Festa da Padroeira em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional. Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal que o condutor do caminhão provavelmente não percebeu o ciclista e fugiu do local, sem prestar atendimento à vítima.

Na madrugada de sábado, um outro caso envolvendo um romeiro foi registrado pelas autoridades policiais na mesma rodovia. Um policial militar de 30 anos de idade que fazia a romaria até o Santuário Nacional de Aparecida foi morto a tiros durante um assalto ocorrido em um trecho próximo à cidade de Lorena. Ele trabalhava na corporação havia 10 anos e deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses. 

