ciclista-morre-atropelado-por-carreta-durante-romaria-a-aparecida

Um ciclista de 63 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na altura do km 100 da rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. O acidente ocorreu na noite de sábado (11/10), enquanto a vítima fazia romaria em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista havia saído de Mairiporã, na Grande São Paulo. Ao desviar de alguns peregrinos que andavam pelo acostamento no mesmo sentido, invadiu cerca de 1 metro na faixa de rolamento da direita e colidiu com a carreta.

O homem foi lançado no acostamento, juntamente com a bicicleta. Equipes da concessionária socorreram a vítima, que foi levada em estado grave para o pronto-socorro de Pindamonhangaba, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista da carreta fugiu do local sem prestar socorro.

“A bicicleta utilizada pela vítima não foi localizada ou apresentada no plantão policial até o fim do B.O. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente, conforme o Código de Trânsito Brasileiro”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e identificar o motorista.

Latrocínio durante a romaria

Na madrugada deste domingo, um romeiro de 19 anos morreu, após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto. O jovem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele morreu no local do assalto.

Os ladrões fugiram levando o celular do outro romeiro, de 18 anos.

A ocorrência foi registrada como latrocínio na Delegacia de Guaratinguetá. Até o momento, os assaltantes ainda não foram identificados nem encontrados.

Já na madrugada de sábado (11/10), um policial militar foi morto com um tiro no peito durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena. O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, fazia romaria para o Santuário Nacional de Aparecida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Guilherme usava um colete refletivo da Polícia Militar enquanto fazia a caminhada. Ele foi baleado no peito por um assaltante, que levou uma mochila, R$ 800 e o celular do PM.

O PM foi encaminhado para o Hospital de Lorena em estado gravíssimo e teve a morte constatada às 2h42, de acordo com a PRF.

Outras duas pessoas que acompanhavam o PM também foram baleadas, uma no pé e outra de raspão nas costas, mas não tiveram complicações e estão “fisicamente bem”, informou a PRF.

O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime.

40 mil romeiros

Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que cerca de 39,2 mil romeiros passaram pela rodovia Presidente Dutra em direção à cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, em razão do dia da Santa Padroeira do Brasil, celebrado neste domingo (12/10).

O cálculo é feito com base na contagem de pedestres feita pelas câmeras do pedágio instalado no distrito de Moreira César, a cerca de 20 quilômetros de Aparecida.

O número leva em conta o movimento registrado desde o dia 1º de outubro e ultrapassa o total do ano passado, quando foram contabilizados cerca de 37 mil romeiros.