ciclone-deve-causar-temporal-no-fim-de-semana.-veja-estados-em-alerta

Um ciclone extratropical deve atingir o país neste fim de semana, podendo provocar ventos de até 90 km/h. Segundo o MetSul Meteorologia, o evento climático deve provocar chuva intensa, rajadas de vento e tempestades em algumas regiões do Brasil.
O ciclone se forma entre a Argentina e o Uruguai, com a área de baixa pressão começando a se aprofundar na Argentina no final de sábado (11/10) e dando origem ao ciclone no domingo (12/10) entre Buenos Aires e Uruguai.
O evento climático ficará mais intenso no domingo, com a frente fria relacionada ao ciclone chegando ao Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.
Os estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo devem ser os mais afetados pelas tempestades intensas, vendavais e queda de granizo, ainda de acordo com o site MetSul.
Já a segunda-feira (13/10), será de ventania no Rio Grande do Sul. Na terça (14/10), a instabilidade deve se manter, com chuva em diferentes pontos como Sudeste e Centro-Oeste.