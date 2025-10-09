09/10/2025
Ciclone deve causar temporal no fim de semana. Veja estados em alerta

Um ciclone extratropical deve atingir o país neste fim de semana, podendo provocar ventos de até 90 km/h. Segundo o MetSul Meteorologia, o evento climático deve provocar chuva intensa, rajadas de vento e tempestades em algumas regiões do Brasil.

O ciclone se forma entre a Argentina e o Uruguai, com a área de baixa pressão começando a se aprofundar na Argentina no final de sábado (11/10) e dando origem ao ciclone no domingo (12/10) entre Buenos Aires e Uruguai.

O evento climático ficará mais intenso no domingo, com a frente fria relacionada ao ciclone chegando ao Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Os estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo devem ser os mais afetados pelas tempestades intensas, vendavais e queda de granizo, ainda de acordo com o site MetSul.

Já a segunda-feira (13/10), será de ventania no Rio Grande do Sul. Na terça (14/10), a instabilidade deve se manter, com chuva em diferentes pontos como Sudeste e Centro-Oeste.

