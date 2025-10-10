Cidade do litoral de SP tem maior ciclovia à beira-mar. Saiba qual

A cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, possui a maior ciclovia à beira-mar de todo o Brasil. A ciclovia tem cerca de 22,5 quilômetros de extensão e vai desde a cidade vizinha, de Mongaguá, até a Ponte do Mar Pequeno, em São Vicente.

Construída em 1993, o trajeto passa pelas praias Mirim e Solemar. As informações, confirmadas pela Prefeitura de Praia Grande, também dão conta que a cidade possui a maior malha cicloviária da Baixada Santista.

O trajeto passa por 12 bairros do município, dentre eles o Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Tupi e Miriam. Praia Grande também já recebeu prêmios como “Cidade Amiga da Bicicleta” e foi reconhecida por entidades ligadas ao ciclismo.

Em 2024, dados da Secretaria Municipal de Trânsito mostraram que cerca de 100 mil moradores da cidade possuem bicicleta e a utilizam como principal meio de transporte diário.