Cidade do litoral de SP tem maior ciclovia à beira-mar. Saiba qual

A cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, possui a maior ciclovia à beira-mar de todo o Brasil. A ciclovia tem cerca de 22,5 quilômetros de extensão e vai desde a cidade vizinha, de Mongaguá, até a Ponte do Mar Pequeno, em São Vicente.
Construída em 1993, o trajeto passa pelas praias Mirim e Solemar. As informações, confirmadas pela Prefeitura de Praia Grande, também dão conta que a cidade possui a maior malha cicloviária da Baixada Santista.
Leia também
-
Funcionário morre prensado por tronco de árvore durante poda em SBC
-
Leilão de veículos do governo de SP tem Palio e Honda por R$ 3,1 mil
-
Masp terá entrada gratuita para público geral no Dia dos Professores
-
SP: Prefeitura é multada em R$ 24,8 milhões por não fazer aborto legal
O trajeto passa por 12 bairros do município, dentre eles o Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Tupi e Miriam. Praia Grande também já recebeu prêmios como “Cidade Amiga da Bicicleta” e foi reconhecida por entidades ligadas ao ciclismo.
Em 2024, dados da Secretaria Municipal de Trânsito mostraram que cerca de 100 mil moradores da cidade possuem bicicleta e a utilizam como principal meio de transporte diário.