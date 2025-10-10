Cinco candidatos vão concorrer ao cargo de procurador-geral de Justiça; veja os nomes

Cinco membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) oficializaram candidatura ao cargo de procurador-geral de Justiça para o próximo biênio. O período de inscrição foi aberto no dia 6 e se encerrou nesta sexta-feira, 10 de outubro.

Estão na disputa, em ordem alfabética, Álvaro Luiz Araújo Pereira, Cosmo Lima de Souza, Glaucio Ney Shiroma Oshiro, Marcela Cristina Ozório e Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

A votação está marcada para o dia 18 de novembro, das 8h às 17h, e ocorrerá de forma eletrônica. Cada integrante do MPAC poderá escolher até três nomes. Após a eleição, os três candidatos mais votados formarão a lista tríplice que será encaminhada ao governador do Estado, responsável por nomear o novo procurador-geral de Justiça.