Cinco indígenas são alvos de operação por suspeita de pedofilia em MT

Cinco indígenas foram alvos de busca e apreensão na manhã dessa segunda-feira (13/10), durante a Operação Scutum Innocentiae, em aldeias indígenas do município de Comodoro (a 639 km de Cuiabá). A ação visa combater crimes de estupro de vulnerável, envio de pornografia a menores e aliciamento de crianças e adolescentes por meios de redes sociais.

A investigação iniciou em agosto deste ano, após duas adolescentes de 13 anos serem encontradas abandonadas em situação de risco na BR-174, próximo a aldeias indígenas.

A PJC constatou que as vítimas, moradoras da área urbana de Comodoro, estavam sendo aliciadas e submetidas a atos libidinosos e abusos sexuais pelos investigados, que são indígenas, configurando uma possível situação de exploração sexual de menores.

Leia mais no RD News, parceiro do Metrópoles.

