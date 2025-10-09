Cinco regiões do DF ficarão sem energia nesta quinta. Veja endereços

Moradores de cinco regiões do Distrito Federal terão o fornecimento de energia suspenso, das 10h às 16h, nesta quinta-feira (9/10), para execução de manutenção na rede elétrica.

Segundo a Neoenergia Brasília, equipes atuarão em toda a região do Arapoanga, além de áreas do Itapoã, Paranoá, Planaltina e Riacho Fundo I.

Em Planaltina, o desligamento ocorre no Núcleo Rural Rajadinha (KM 15, Quadra 02, Conjunto B). No Paranoá, a suspensão será no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos (DF-250, KM 85, Chácara 08) e no Condomínio Itapuã (Quadras 01 e 02).

No Riacho Fundo, os trabalhos serão realizados na QN 01 e na Fazenda Sucupira (Gleba 02, Chácara 35). Já em Itapoã, a interrupção será no Condomínio Itapoã Parque, Quadra 05.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.