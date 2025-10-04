Cinco vestidos e temática viking: tudo sobre a renovação de votos de Maíra Cardi e Nigro

Maíra Cardi mudou o visual para a renovação de votos de seu casamento com Thiago Nigro, o Primo Rico. Em vídeo publicado em seu perfil no TikTok na última sexta-feira (3/10), a influenciadora, muito animada, contou todos os detalhes. Inicialmente, a cerimônia estava planejada para acontecer durante uma viagem recente à Grécia, mas os planos mudaram, e o evento agora está marcado entre os dias 6 e 10 de outubro.

Maíra revelou que não usará apenas um, mas cinco vestidos para a ocasião, detalhando a semana inteira dedicada ao evento, que começa na segunda-feira (6/10).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cinco vestidos e festa Viking: Tudo sobre a renovação de votos de Maíra Cardi e Nigro Reprodução: TikTok @cardinigro Cinco vestidos e festa Viking: Tudo sobre a renovação de votos de Maíra Cardi e Nigro Reprodução: TikTok @cardinigro Cinco vestidos e festa Viking: Tudo sobre a renovação de votos de Maíra Cardi e Nigro Reprodução: TikTok @cardinigro Cinco vestidos e festa Viking: Tudo sobre a renovação de votos de Maíra Cardi e Nigro Reprodução: TikTok @cardinigro / Instagram Voltar

Próximo

Ela e Thiago vão hospedar os convidados em um hotel que conta com 10 lagos, SPA e toda a infraestrutura necessária. “Fechamos um hotel para os nossos convidados. Eles só precisam levar o corpo e as roupas, não precisam pagar nada, porque é o nosso presente para eles, que são muito importantes pra gente. E ainda temos toda uma programação incrível preparada pela equipe de eventos”, disse Maíra.

Programação da semana:

Segunda-feira (6/10): recepção exclusiva e renovação de votos para todos os casais. Maíra pediu que todos os maridos levassem uma aliança nova para as esposas, e haverá troca de votos, coral e celebração com o tema festa grega . Ela mesma usará o vestido que planejava para a Grécia.

festa grega Terça-feira (7/10): tema Vikings , com todos os convidados vestidos de acordo com a proposta do dia.

Vikings Quarta-feira (8/10): jantar árabe, com decoração e roupas temáticas. “Vai dar tempo de fazer tudo isso? Não sei! Minha costureira começou a fazer hoje, estou apavorada!”, brincou Maíra.

Quinta-feira (9/10): coquetel e jantar nos Jardins de Versailles , com trajes de gala.

As crianças terão uma programação exclusiva durante toda a semana, com brincadeiras, festa e atividades especiais pensadas para elas, separadas da programação dos adultos. Maíra preparou um PDF detalhando todo o evento.

Sobre o motivo da renovação de votos, ela declarou: “Se eu pudesse, eu me casava todos os dias. É um momento para estar com meus amigos e com o meu amor, ser grata, ter momentos de comunhão, momentos com Deus, SPA, academia… É uma semana em que paramos de trabalhar para nos dedicar ao casamento, à amizade e a tudo mais. Estou muito feliz!”.