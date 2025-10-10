Cine Araújo e Via Verde Shopping celebram o Dia das Crianças com ingressos promocionais

O Dia das Crianças vai ser de muita diversão no Cine Araújo do Via Verde Shopping. No domingo, 12 de outubro, o cinema preparou uma programação especial repleta de filmes encantadores e o melhor de tuco, com ingressos promocionais por apenas R$12.

A promoção é válida exclusivamente para a data e traz diversas opções de filmes para todas as idades, com títulos que vão de animações cheias de aventura a histórias emocionantes. Entre eles estão: A Casa Mágica da Gabby, Totto-Chan, Zoopocalipse, Missão Pet, Bia Mais Um, Dora e o Mundo Mágico das Sereias e Aprender a Sonhar.

Com tecnologia de projeção a laser de última geração e sistema de som imersivo, o Cine Araújo garante uma experiência de cinema completa com imagens nítidas, cores vibrantes e áudio que envolve o público em cada detalhe da história. É o cenário ideal para curtir o feriado com os pequenos, com direito a pipoca, risadas e momentos que ficam na memória.

A ação vai além de um dia festivo, reafirmando o compromisso do Via Verde Shopping e do Cine Araújo em oferecer experiências que unem famílias e tornam o entretenimento acessível a todos. Uma oportunidade de celebrar o Dia das Crianças com conforto, alegria e boas memórias.

A programação completa e os horários disponíveis podem ser conferidos na bilheteria do Cine Araújo do Via Verde Shopping ou no site oficial por meio do link https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco

Serviço:

🎟️ Promoção válida apenas no dia 12/10/2025.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.