Cineasta brasileira presa pela imigração dos EUA é solta

O marido da cineasta brasileira Bárbara Marques comunicou, por meio das redes sociais, que ela foi solta na noite dessa quinta-feira (16/10). A diretora havia sido detida pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos em 16 de setembro, após comparecer a uma entrevista no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração, localizado no centro de Los Angeles, na Califórnia.

“Com muita alegria, posso dizer que Bárbara está finalmente em casa. Agradecemos profundamente a todos que enviaram mensagens de apoio, mantiveram nossa família em seus pensamentos e ajudaram nas campanhas para garantir que ela tivesse acesso a um processo justo”, declarou Tucker May.

Tucker estava atualizando o paradeiro de Bárbara nas redes sociais e chegou a dar a esposa como desaparecida após ser detida.

Cineasta Bárbara Marques

Bárbara Marques e o marido

Elisa Lucinda, tia da cineasta Bárbara Marques, se pronuncia sobre prisão da sobrinha em Los Angeles (EUA)

A brasileira, que desde 2018 é casada com o norte-americano e já reside no país desde então, foi separada dele durante uma audiência para resolução de assuntos do green card e ficou detida.

A justificativa das autoridades do Serviço de Imigração dos Estados Unidos é de que Bárbara não teria comparecido a uma audiência judicial marcada para 2019. Pelas redes sociais, Tucker May afirmou que o casal não foi informado sobre o compromisso com a Justiça, e questionou a prisão abrupta da esposa.