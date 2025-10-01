01/10/2025
Circula pela França nova variante da Covid chamada Frankenstein

Uma nova variante da Covid-19 tem circulado por toda a França há algumas semanas. Com o nome científico “XFG”, ela é resultado da combinação de várias cepas do coronavírus. A campanha de vacinação contra a Covid-19 começa na França em 14 de outubro.

Essa variante “XFG” recebeu apelidos que fazem referência ao personagem Frankenstein. “Ela tem dois apelidos. Alguns a chamam de Stratus e outros de ‘Frankenstein’, provavelmente porque é uma espécie de híbrido de subvariantes”, explica Antoine Flahault, professor de Saúde Pública da Universidade de Genebra, entrevistado pela RFI.

Devemos temer essa variante? Ela é mais perigosa? “Ainda é Covid-19. Não estou dizendo que é algo banal, mas não há motivo para dar a ela um nome que cause pânico. Temos ondas de gripe que também impactam a sociedade e, em especial, os idosos. E temos ondas de Covid-19. A diferença é que elas não ocorrem apenas no inverno. Podem surgir no início do outono, como é o caso agora”, continua ele.

Sintomas semelhantes aos da gripe

Nas últimas semanas, essa variante tem circulado pelo mundo e na França. “Não sei exatamente quando será o pico dessa onda. Parece que, nos Estados Unidos, a onda está um pouco adiantada em relação à Europa, e eles estão agora atingindo o pico, que não é muito alto”, acrescenta o professor. “É menos significativo do que as ondas anteriores. É possível que, por volta de meados de outubro, cheguemos ao pico também na Europa e que, depois, haja uma queda.”

Segundo Antoine Flahault, os sintomas dessa nova variante da Covid-19 são semelhantes aos de uma gripe.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.

