11/10/2025
Círio de Nazaré será realizado neste domingo em Rio Branco; procissão levará imagens pelo Rio Acre

Celebração reúne fiéis, caravanas e homenagens à padroeira dos paraenses e amazônidas

A Diocese de Rio Branco se prepara para celebrar neste domingo (12) o tradicional Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Acre. A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas, incluindo caravanas de municípios vizinhos. A programação começa às 14h, com concentração dos fiéis na Gameleira, de onde parte a grande procissão em direção à Catedral de Nossa Senhora de Nazaré. O evento contará com oração, novenário, missa solene e momentos de homenagem à padroeira.

Imagem chegou na Prefeitura de Rio Branco/Foto: ContilNet

Este ano, a celebração tem um significado especial por coincidir com o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado também neste domingo. A Diocese realizará duas programações: pela manhã, a festa de Aparecida na Vila Pia (km 52), e à tarde, o Círio de Nazaré, com destaque para o encontro das imagens nas águas do Rio Acre — um dos momentos mais emocionantes da celebração.

Durante o ritual, uma imagem sai da Cadeia Velha e outra do Aeroporto Velho, representando bairros históricos de Rio Branco. O encontro acontece diante do mastro da bandeira e simboliza a origem ribeirinha da fé e da vida na Amazônia.

Padre Manoel com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré/Foto: ContilNet

O Círio de Nazaré em Rio Branco chega à sua 94ª edição. Inspirado na tradição bicentenária de Belém, o evento acreano tem crescido nas dimensões religiosa, social e cultural, reunindo instituições, fiéis e voluntários em torno de um mesmo propósito: fortalecer a fé e a identidade do povo acreano.

