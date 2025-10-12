Círio de Nazaré será realizado neste domingo em Rio Branco; saiba mais detalhes

A Diocese de Rio Branco promove neste domingo (12) o tradicional Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Acre. A concentração dos fiéis terá início às 14h, na Gameleira, de onde parte a procissão em direção à Catedral de Nossa Senhora de Nazaré.

A celebração deve reunir cerca de 10 mil pessoas, entre devotos, caravanas e visitantes de municípios vizinhos. A programação inclui oração, novenário, missa solene e homenagens à padroeira dos paraenses e amazônidas.

Neste ano, o Círio ganha um significado especial por coincidir com o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado também neste domingo. Pela manhã, a Diocese realiza a festa de Aparecida na Vila Pia (km 52), e à tarde, o Círio de Nazaré, com o tradicional encontro das imagens nas águas do Rio Acre, um dos momentos mais aguardados da celebração.