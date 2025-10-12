12/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Círio: Imagens de Jesus e Maria se encontram na Gameleira em momento de fé e devoção na noite deste domingo

Às margens do rio, milhares de pessoas acompanharam o encontro em silêncio, com orações, aplausos e lágrimas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O início da noite deste domingo (12) foi marcado por um dos momentos mais emocionantes do 94º Círio de Nazaré, em Rio Branco. As imagens de Nossa Senhora de Nazaré e de Jesus Nazareno chegaram em embarcações pelo Rio Acre e se encontraram no calçadão da Gameleira, em uma cena de profunda devoção que comoveu os fiéis presentes.

As imagens de Nossa Senhora de Nazaré e de Jesus Nazareno chegaram em embarcações pelo Rio Acre e se encontraram no calçadão da Gameleira/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Às margens do rio, milhares de pessoas acompanharam o encontro em silêncio, com orações, aplausos e lágrimas. O ato simboliza o reencontro entre mãe e filho e representa o ponto mais simbólico da celebração, unindo fé, emoção e tradição em um mesmo gesto.

O reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa, destacou o significado espiritual do momento.

“Estamos coroando meses de preparação com um gesto de amor e esperança. O Círio é expressão viva da fé que move o povo de Rio Branco”, afirmou.

Após o encontro, os fiéis seguem em procissão até a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, iluminando as ruas do centro da cidade com velas, cânticos e promessas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost