Círio: Imagens de Jesus e Maria se encontram na Gameleira em momento de fé e devoção na noite deste domingo

O início da noite deste domingo (12) foi marcado por um dos momentos mais emocionantes do 94º Círio de Nazaré, em Rio Branco. As imagens de Nossa Senhora de Nazaré e de Jesus Nazareno chegaram em embarcações pelo Rio Acre e se encontraram no calçadão da Gameleira, em uma cena de profunda devoção que comoveu os fiéis presentes.

Às margens do rio, milhares de pessoas acompanharam o encontro em silêncio, com orações, aplausos e lágrimas. O ato simboliza o reencontro entre mãe e filho e representa o ponto mais simbólico da celebração, unindo fé, emoção e tradição em um mesmo gesto.

O reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa, destacou o significado espiritual do momento.

“Estamos coroando meses de preparação com um gesto de amor e esperança. O Círio é expressão viva da fé que move o povo de Rio Branco”, afirmou.

Após o encontro, os fiéis seguem em procissão até a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, iluminando as ruas do centro da cidade com velas, cânticos e promessas.