Círio Musical 2025 emociona fiéis na Catedral Nossa Senhora de Nazaré; FOTOS

A Catedral Nossa Senhora de Nazaré foi palco, no último domingo (5), de uma noite marcada pela fé e pela emoção durante o Círio Musical 2025. O evento reuniu centenas de fiéis em um momento de louvor e celebração conduzido pelo cantor católico Thiago Brado, cuja presença inspiradora tocou profundamente o público presente.

A noite contou ainda com a participação especial do Pe. Erenildo e do Frei Renan, que contribuíram para tornar o encontro ainda mais espiritual e significativo. Sob a coordenação do reitor Pe. Manoel e de sua equipe, e com a organização de Sandy e Antonia, o Círio Musical foi reconhecido como um dos momentos mais emocionantes da programação religiosa do ano.

A atmosfera de fé, música e comunhão marcou o coração de todos os participantes, consolidando o evento como uma celebração inesquecível para a comunidade católica local.

Confira a galeria de fotos:

📝 Andre Almeida / 📸 Thyfany Cristina / Leticia Andrade – AgDiocesana