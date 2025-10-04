04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Cirio Musical 2025 promete noite de fé, música e comunhão em Rio Branco

Evento gratuito acontece domingo na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com Thiago Brado e participação de líderes religiosos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Círio Musical 2025 será um dos momentos mais aguardados da programação do Círio de Nazaré em Rio Branco. O evento acontece neste domingo, dia 05 de outubro, às 18h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

A noite contará com apresentações do cantor católico Thiago Brado, além da participação especial do Frei Renan Barros e do Padre Erenildo Costa. O Cirio Musical promete um momento de louvor, oração, comunhão e fraternidade entre famílias e comunidades do Acre, celebrando o tema deste ano: “Maria, semente de esperança e rainha da criação”.

Comunidade se prepara para celebrar o Círio Musical 2025 na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com muita fé, música e união familiar/Foto: Reprodução

O evento terá praça de alimentação e é aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita. A realização é da Diocese de Rio Branco em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, reunindo ainda apoios de parceiros locais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost