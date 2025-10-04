Cirio Musical 2025 promete noite de fé, música e comunhão em Rio Branco

O Círio Musical 2025 será um dos momentos mais aguardados da programação do Círio de Nazaré em Rio Branco. O evento acontece neste domingo, dia 05 de outubro, às 18h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

A noite contará com apresentações do cantor católico Thiago Brado, além da participação especial do Frei Renan Barros e do Padre Erenildo Costa. O Cirio Musical promete um momento de louvor, oração, comunhão e fraternidade entre famílias e comunidades do Acre, celebrando o tema deste ano: “Maria, semente de esperança e rainha da criação”.

O evento terá praça de alimentação e é aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita. A realização é da Diocese de Rio Branco em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, reunindo ainda apoios de parceiros locais.