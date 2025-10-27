27/10/2025
Ciro Nogueira avalia Lula à frente em pesquisas: “Voa, mas é bimotor”

Escrito por Metrópoles
O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, avalia que o bom desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais para 2026 é apenas transitório. O oposicionista continua apostando em uma canidatura única da oposição para tomar a frente do petista: “Lula voa, mas é um bimotor. Basta surgir um jato da oposição para olhá-lo de cima”, avaliou o senador nesta segunda-feira (27/10).

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (27/10) mostra que o petista venceria em todos os cenários de segundo turno contra nomes da oposição, à exceção do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem empata tecnicamente. Bolsonaro, porém, está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral.

Leia também

O ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira é um dos principais articuladores em busca de uma cadidatura da direita em 2026 diante da inelegibilidade e condenação do ex-presidente por tentativa de golpe.

“Se no auge de Lula, com as manchetes só a favor e a oposição sem candidato, o que se vê é que ele tem um teto baixo. Lula voa mas é um bimotor. Basta surgir um jato da oposição para olhá-lo de cima”, disse Nogueira, em publicação no X.

O senador tenta emplacar o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) como cabeça de uma chapa presidencial para o próximo ano, mas tem enfrentando ressistência da ala mais ideológica do bolsonarismo, especialmente do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quem tem protagonizado embates públicos.

