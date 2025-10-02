02/10/2025
Ciro Nogueira diz que ministro do PP tem até terça para deixar cargo

Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) afirmou à coluna que o ministro dos Esportes, André Fufuca, tem até a terça-feira (7/10) para deixar o governo Lula.

“Prazo até terça”, afirmou Ciro à coluna nesta quinta-feira (2/10), ressaltando que essa sempre foi a data limite fixada pelo partido para Fufuca deixar o ministério.

A decisão de desembarcar do governo Lula foi anunciada por PP e União Brasil em 2 de setembro. Os dois partidos fizeram o anúncio conjuntamente, por terem formalizado uma federação.

Leia também

As siglas, porém, deram um prazo de cerca de um mês para seus ministros deixarem os cargos. O objetivo foi dar tempo para os ministros finalizarem projetos e a execução de emendas.

Outro lado

Questionado pela coluna nesta quinta-feira se cumprirá o prazo e deixará o governo Lula, Fufuca não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações do ministro, que é filiado ao PP.

