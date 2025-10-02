Ciro Nogueira diz que ministro do PP tem até terça para deixar cargo

Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) afirmou à coluna que o ministro dos Esportes, André Fufuca, tem até a terça-feira (7/10) para deixar o governo Lula.
“Prazo até terça”, afirmou Ciro à coluna nesta quinta-feira (2/10), ressaltando que essa sempre foi a data limite fixada pelo partido para Fufuca deixar o ministério.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)
KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 3
Presidente Lula na ONU
Alexi J. Rosenfeld/Getty Images3 de 3
O ministro do Esporte, André Fufuca
Breno Esaki/Metrópoles
A decisão de desembarcar do governo Lula foi anunciada por PP e União Brasil em 2 de setembro. Os dois partidos fizeram o anúncio conjuntamente, por terem formalizado uma federação.
Leia também
-
A convicção de Ciro Nogueira em um pedido de vista no caso Bolsonaro
-
Ministro pede fim das emendas obrigatórias por “presidencialismo”
-
PT “nem aí” para os ministérios do Centrão
-
Bolsonaro freia projeto de lançar Tarcísio ao Planalto e culpa Centrão
As siglas, porém, deram um prazo de cerca de um mês para seus ministros deixarem os cargos. O objetivo foi dar tempo para os ministros finalizarem projetos e a execução de emendas.
Outro lado
Questionado pela coluna nesta quinta-feira se cumprirá o prazo e deixará o governo Lula, Fufuca não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações do ministro, que é filiado ao PP.