Ciro Nogueira diz que ministro do PP tem até terça para deixar cargo

Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) afirmou à coluna que o ministro dos Esportes, André Fufuca, tem até a terça-feira (7/10) para deixar o governo Lula.

“Prazo até terça”, afirmou Ciro à coluna nesta quinta-feira (2/10), ressaltando que essa sempre foi a data limite fixada pelo partido para Fufuca deixar o ministério.

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

Presidente Lula na ONU

O ministro do Esporte, André Fufuca

A decisão de desembarcar do governo Lula foi anunciada por PP e União Brasil em 2 de setembro. Os dois partidos fizeram o anúncio conjuntamente, por terem formalizado uma federação.

As siglas, porém, deram um prazo de cerca de um mês para seus ministros deixarem os cargos. O objetivo foi dar tempo para os ministros finalizarem projetos e a execução de emendas.

Outro lado

Questionado pela coluna nesta quinta-feira se cumprirá o prazo e deixará o governo Lula, Fufuca não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações do ministro, que é filiado ao PP.