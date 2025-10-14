Ciro Nogueira procura Eduardo Bolsonaro após troca de farpas

Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) procurou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para conversar na segunda-feira (13/10), após a troca de farpas públicas entre os dois.
Na noite do domingo (12/10), Ciro afirmou, em entrevista ao Canal Livre, da TV Bandeirantes, que a atuação de Eduardo nos Estados Unidos trouxe um “prejuízo muito grande” para Jair Bolsonaro.
Um dia depois, Eduardo rebateu o chefãi do PP. Pelas redes sociais, o deputado afirmou que o “prejuízo foi gigantesco para o plano pessoal” de Ciro e que não se pode “confundir o interesse” do senador “com o do Brasil”.
O cacique do PP, então, retrucou, dizendo que não teve ou terá nenhum prejuízo pessoal. “Nunca quis ser nada além do que sou. Com uma outra forma de ver, o que me interessa também é o Brasil”, disse o senador.
A conversa entre Ciro e Eduardo
À coluna, Ciro contou nesta terça-feira (14/10) ter procurado Eduardo para conversar após o bate boca. O cacique disse que, após a conversa, o episódio foi superado. “Tudo superado”, afirmou o senador.
Ciro e Eduardo divergem sobre os rumos da direita em 2026. O presidente do PP defende a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência e sonha em ser o vice na chapa.
Já Eduardo é contra a candidatura de Tarcísio e já se colocou ele próprio como candidato ao Palácio do Planalto, caso o pai, Jair Bolsonaro, seja mesmo impedido de concorrer a presidente nas eleições de 2026.