Ciro Nogueira rebate fala de Lula sobre traficantes: “Vítima é o povo”

Após a fala do presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre traficantes serem vítimas, nesta sexta-feira (24/10), o presidente do Progressistas e senador Ciro Nogueira (PP-PI) rebateu o mandatário. Em uma declaração de tom irônico, Nogueira afirmou que o povo é a verdadeira vítima.

“Os traficantes são vítimas dos usuários, os assaltantes são vítimas dos assaltados, os assassinos são vítimas dos mortos, os estupradores são vítimas das violentadas e por aí vai. Presidente Lula, vítima é o povo brasileiro dessa visão em que as vítimas são culpadas e os culpados são vítimas”, publicou o senador em suas redes sociais.

Em agenda na Indonésia, Lula afirmou: “Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também.”

Lula ainda completou dizendo “ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra. Tem gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga”.

A fala está repercutindo nesta sexta, principalmente no campo da direita. Políticos de oposição repudiaram a fala do presidente, acusando o chefe do Planalto de ser cúmplice da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira ONG”, afirmou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).