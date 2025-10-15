“cirurgia-foi-um-sucesso”,-diz-esposa-de-moacyr-luz,-internado-em-sp

15/10/2025
Após ter passado por uma cirurgia cerebral para tratar o Parkinson, o cantor Moacyr Luz foi para o quarto, jantou e já estava conversando normalmente na noite de terça-feira (14/10), segundo a esposa dele, Marluci Martins.

No Instagram, ela informou que o procedimento foi um sucesso. “No momento, está assistindo à novela. Obrigada aos amigos e fãs pelas mensagens de carinho. Obrigada também aos colegas de imprensa, que trataram o tema com seriedade e responsabilidade”, falou.

Um dos nomes mais cultuados do samba brasileiro, Moacyr deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, às 9h e foi operado por volta das 13h.

Marluci também explicou que decidiu divulgar o procedimento para levar conhecimento e esperança aos pacientes de Parkinson. “A primeira etapa foi concluída com sucesso. Os ajustes virão com o tempo”, afirmou.

Cirurgia de Moacyr Luz

O procedimento é o mais moderno e eficaz contra o Parkinson avançado: ele aplaca os sintomas em ao menos 60% e reduz a necessidade do uso de remédios pela metade, de forma prolongada. Alguns pacientes chegam a ter uma melhora de quase 90% nos tremores, rigidez do corpo, dores e locomoção.

A técnica, chamada de Estimulação Cerebral Profunda, envolve o implante de eletrodos com 16 pontos de contato na extremidade. Esses pontos emitem impulsos elétricos que ajudam a regular o funcionamento dos neurônios afetados.

De acordo com informações do próprio site do Einstein, o aparelho é similar ao usado em cirurgias cardíacas. O procedimento oferece alívio imediato ao paciente a partir de uma estimulação elétrica de alta frequência no cérebro.

​Os principais benefícios incluem melhora da qualidade de vida, diminuição dos impactos da doença e da medicação, aumento do tempo de efeitos dos medicamentos e melhora dos principais sintomas da doença, como tremores, rigidez e o excesso de movimentos involuntários.

