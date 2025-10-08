08/10/2025
Cirurgia íntima, lipo e bariátrica: Maiara detalha procedimentos pelos quais passou

Escrito por Portal Leo Dias
Durante um bate-papo exclusivo da dupla sertaneja Maiara e Maraisa com o titular deste portal, Leo Dias, Maiara revelou os procedimentos estéticos pelos quais já passou. A cantora contou que realizou cirurgia bariátrica e íntima, troca de prótese mamária e retirada de excesso de pele. Atualmente, ela segue com acompanhamento médico e mantém uma rotina regular de treinos na academia.

“O que eu não fiz [no bumbum], né?”, brincou Maiara ao falar do procedimento nos glúteos. “A Maiara é muito louca, ela faz cirurgia e vai para show. Ela é loucura!”, contou Maraisa.

Veja as fotos

“Tirou pele, botou o peito, trocou o silicone”, listou Maraisa. “Fiz cirurgia íntima. Deixa eu ver o que mais… Aí eu entro num processo assim. Estou num processo não só de academia, que todo mundo está vendo. Tenho acompanhamento com alguns médicos”, completou Maiara.

A cantora explicou ainda que o procedimento no glúteo trata-se de um bioestimulador, e não de uma cirurgia plástica, como implante de silicone. Já no rosto, Maiara faz uso de botox e de estimulador de colágeno.

