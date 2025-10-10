Clássico catarinense é atração deste final de semana no Metrópoles

Neste domingo (12/10), começa a disputa da última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina. No estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC, Avaí e Figueirense se enfrentam. A bola rola às 15h, pelo horário de Brasília, e a partida terá transmissão, ao vivo e de graça, no canal do YouTube do Metrópoles Esportes.

O Figueirense já está classificado para a segunda fase da competição. Uma vitória deixa a equipe com a vantagem de sediar todos os jogos de volta até a grande final.

Confira os jogos da sexta e última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina:

Domingo (12/10):

15h – Avaí x Figueirense (transmissão Metrópoles Esportes)

15h – Marcílio Dias x Barra

Segunda (13/10):

19h30 – Carlos Renaux x Nação Esportes

19h30 – Joinville x Blumenau (transmissão Metrópoles Esportes)

Terça (14/10):

15h – Criciúma x Caravaggio

15h – Tubarão x Camboriú

Quarta (15/10):

20h – Chapecoense x Concórdia

20h – Santa Catarina x Brusque (transmissão Metrópoles Esportes)

Os dois finalistas concorrem a uma vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D 2026. Quem for o campeão terá a preferência de escolher qual competição nacional disputará no ano que vem.

Copa Santa Catarina no Metrópoles Esportes

