10/10/2025
"O Cavaleiro dos Sete Reinos": spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Clássico catarinense é atração deste final de semana no Metrópoles

Neste domingo (12/10), começa a disputa da última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina. No estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC, Avaí e Figueirense se enfrentam. A bola rola às 15h, pelo horário de Brasília, e a partida terá transmissão, ao vivo e de graça, no canal do YouTube do Metrópoles Esportes.

O Figueirense já está classificado para a segunda fase da competição. Uma vitória deixa a equipe com a vantagem de sediar todos os jogos de volta até a grande final.

Confira os jogos da sexta e última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina:

Domingo (12/10):
15h – Avaí x Figueirense (transmissão Metrópoles Esportes)
15h – Marcílio Dias x Barra

Segunda (13/10):
19h30 – Carlos Renaux x Nação Esportes
19h30 – Joinville x Blumenau (transmissão Metrópoles Esportes)

Terça (14/10):
15h – Criciúma x Caravaggio
15h – Tubarão x Camboriú

Quarta (15/10):
20h – Chapecoense x Concórdia
20h – Santa Catarina x Brusque (transmissão Metrópoles Esportes)

Os dois finalistas concorrem a uma vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D 2026. Quem for o campeão terá a preferência de escolher qual competição nacional disputará no ano que vem.

Copa Santa Catarina no Metrópoles Esportes

A transmissão da Copa Santa Catarina 2025 é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.

