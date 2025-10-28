Clássico Chrono Trigger ganha remake impressionante feito por fã na Unreal Engine 5

O lendário Chrono Trigger, um dos RPGs mais marcantes da história dos videogames, está ganhando uma releitura completa em 3D. O responsável é o canal NOBL Games, no YouTube, que vem recriando o título sozinho, utilizando o poder gráfico da Unreal Engine 5, o mesmo motor usado em grandes produções da atualidade.

O vídeo divulgado pelo criador mostra uma versão reimaginada da Feira do Milênio, local icônico que marca o início da aventura de Crono e Marle no jogo original. A recriação apresenta modelos 3D detalhados, iluminação realista e uma nova perspectiva em terceira pessoa — o que rapidamente encantou fãs do clássico da Square Enix.

Assista ao vídeo de demonstração:

🎮 Um projeto solo impressionante

O criador explicou que o remake é um projeto de estudo e portfólio, sem fins comerciais:

“Estou recriando Chrono Trigger como um exercício pessoal, para testar o que é possível alcançar sozinho com a Unreal Engine 5”, afirmou o desenvolvedor em seu canal.

Apesar de ser uma iniciativa individual, o projeto chama atenção pela qualidade dos cenários, fidelidade estética e fluidez da movimentação. O autor também revelou que pretende refazer outras áreas clássicas do jogo em novos vídeos, mas não tem planos de disponibilizar o conteúdo de forma jogável, por respeito aos direitos autorais da Square Enix.

🕹️ Um dos RPGs mais amados da história

Lançado originalmente em 1995 para o Super Nintendo, Chrono Trigger foi desenvolvido por um verdadeiro “dream team” japonês, composto por:

Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy),

Yuji Horii (Dragon Quest), e

Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, responsável pelo design dos personagens.

A história acompanha Crono e seus amigos em uma jornada épica através do tempo para impedir a destruição do mundo. Com múltiplos finais, trilha sonora inesquecível e um sistema de combate em tempo ativo, o jogo é considerado um dos RPGs mais influentes de todos os tempos.

💡 Legado que atravessa gerações

Mesmo após quase 30 anos de seu lançamento, Chrono Trigger continua sendo referência em narrativa, jogabilidade e arte. O título recebeu versões para Nintendo DS, PC e dispositivos móveis, além de ter inspirado a sequência Chrono Cross, lançada para PlayStation em 1999.

Projetos como o da NOBL Games reforçam como o clássico segue vivo na memória dos fãs e inspira novas gerações de desenvolvedores.

Fonte: NOBL Games / Voxel / Metrópoles Games / Tec Mundo

✍️ Redigido por ContilNet