Clássico natalino “O Quebra-Nozes” retorna em versão moderna no Rio de Janeiro

A magia do Natal será celebrada com uma produção especial de balé clássico no Teatro Multiplan VillageMall, no Rio de Janeiro. Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, o público poderá conferir a montagem de “O Quebra-Nozes”, uma das histórias mais tradicionais da temporada, que chega em uma versão deslumbrante e renovada.

O espetáculo, com duração de 90 minutos, apresenta a releitura de Daniela Severian, que funde o balé clássico à dança contemporânea. A produção confere nova profundidade à história de Clara, retratando uma protagonista mais ativa e explorando temas de amadurecimento e autoconhecimento.

A cenografia minimalista e os figurinos modernos acompanham as coreografias expressivas, garantindo uma experiência mágica para todas as idades, ao som da inesquecível trilha sonora de Tchaikovsky. A Cia. Basileu França é a responsável por levar o clássico aos palcos, contando a fantasia da menina Clara, que, na véspera de Natal, recebe um boneco Quebra-Nozes.

Ao adormecer, ela é transportada para um mundo onde seus brinquedos ganham vida, o Quebra-Nozes se torna um príncipe e eles batalham contra o Rei dos Ratos. A aventura culmina em uma viagem ao Reino dos Doces, onde são homenageados pela Fada Açucarada com uma série de danças encantadoras, deixando a dúvida se a jornada foi real ou apenas um sonho. Esta é uma atração imperdível para encerrar o ano.