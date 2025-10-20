20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Clássico natalino “O Quebra-Nozes” retorna em versão moderna no Rio de Janeiro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
classico-natalino-“o-quebra-nozes”-retorna-em-versao-moderna-no-rio-de-janeiro

A magia do Natal será celebrada com uma produção especial de balé clássico no Teatro Multiplan VillageMall, no Rio de Janeiro. Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, o público poderá conferir a montagem de “O Quebra-Nozes”, uma das histórias mais tradicionais da temporada, que chega em uma versão deslumbrante e renovada.

O espetáculo, com duração de 90 minutos, apresenta a releitura de Daniela Severian, que funde o balé clássico à dança contemporânea. A produção confere nova profundidade à história de Clara, retratando uma protagonista mais ativa e explorando temas de amadurecimento e autoconhecimento.

Veja as fotos

Imagem gerada por inteligência artificial
“O Quebra-Nozes”Imagem gerada por inteligência artificial
Reprodução / Instagram
“O Quebra-Nozes”Reprodução / Instagram

Leia Também

A cenografia minimalista e os figurinos modernos acompanham as coreografias expressivas, garantindo uma experiência mágica para todas as idades, ao som da inesquecível trilha sonora de Tchaikovsky. A Cia. Basileu França é a responsável por levar o clássico aos palcos, contando a fantasia da menina Clara, que, na véspera de Natal, recebe um boneco Quebra-Nozes.

Ao adormecer, ela é transportada para um mundo onde seus brinquedos ganham vida, o Quebra-Nozes se torna um príncipe e eles batalham contra o Rei dos Ratos. A aventura culmina em uma viagem ao Reino dos Doces, onde são homenageados pela Fada Açucarada com uma série de danças encantadoras, deixando a dúvida se a jornada foi real ou apenas um sonho. Esta é uma atração imperdível para encerrar o ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost