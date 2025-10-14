Classificado para a Copa, Cabo Verde tem versões de clubes brasileiros

Ao derrotar Essuatíni por 3 x 0, nessa segunda-feira (13/10), a seleção de Cabo Verde conquistou, pela primeira vez, a classificação para uma Copa do Mundo. Embora tenha uma história recente no futebol, a paixão do país africano com o esporte tem forte influência brasileira.

Em Cabo Verde, que é um arquipélago formado por 10 ilhas, é possível encontrar equipes inspiradas em clubes do futebol brasileiro. Em São Vicente, por exemplo, foi fundado em 1987 o Sport Club Corinthians de São Vicente. E não dá para esconder a inspiração no Timão: o escudo é parecido, mas com a bandeira do país africano em substituição a do estado de São Paulo.

5 imagens

Corinthians São Vicente, equipe que homenageia o Corinthians em Cabo Verde.

Reprodução / Redes Sociais 2 de 5

Cruzeiro Calheta do Maio.

Reprodução / Redes Sociais 3 de 5

Botafogo Futebol Clube, de São Filipe,em Cabo Verde.

Reprodução / Redes Sociais 4 de 5

Figueirense de Ilha do Maio, em Cabo Verde.

Reprodução / Redes Sociais 5 de 5

Unidos do Norte, equipe que homenageia do Pelotas, do Rio Grande do Sul.

Reprodução / Redes Sociais

A Ilha de Fogo possui uma equipe que mistura o Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo do Rio de Janeiro. Criado 1973, o Botafogo de São Filipe utilizava as cores do clube carioca no começo, mas agora possui o amarelo como cor predominante. O escudo é do homônimo paulista. A equipe foi campeã nacional na temporada 1979/1980.

Outro clube da Série A que possui um “irmão” cabo-verdiano é o Cruzeiro. Fundado em 2000, na Ilha do Maio, o Cruzeiro Calheta de Maio carrega o escudo e as cores da equipe mineira no uniforme.

Outros clubes

A Ilha do Maio também possui uma versão do Figueirense. A versão de Cabo Verde da equipe catarinense nasceu em 2010, sob o nome de Associação Sport Club Figueirense. As cores e o escudo fazem alusão ao time brasileiro.

Na cidade de Praia, capital de Cabo Verde, uma situação diferente envolve o Pelotas. O time é homenageado pelo Unidos do Norte Futebol Clube, que utiliza as mesmas cores e escudo da equipe gaúcha.