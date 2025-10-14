14/10/2025
Classificado para a Copa, Cabo Verde tem versões de clubes brasileiros

Ao derrotar Essuatíni por 3 x 0, nessa segunda-feira (13/10), a seleção de Cabo Verde conquistou, pela primeira vez, a classificação para uma Copa do Mundo. Embora tenha uma história recente no futebol, a paixão do país africano com o esporte tem forte influência brasileira.

Em Cabo Verde, que é um arquipélago formado por 10 ilhas, é possível encontrar equipes inspiradas em clubes do futebol brasileiro. Em São Vicente, por exemplo, foi fundado em 1987 o Sport Club Corinthians de São Vicente. E não dá para esconder a inspiração no Timão: o escudo é parecido, mas com a bandeira do país africano em substituição a do estado de São Paulo.

Cruzeiro Calheta do Maio.Botafogo Futebol Clube, de São Filipe,em Cabo Verde.Figueirense de Ilha do Maio, em Cabo Verde.Unidos do Norte, equipe que homenageia do Pelotas, do Rio Grande do Sul.

Corinthians São Vicente, equipe que homenageia o Corinthians em Cabo Verde.

Reprodução / Redes Sociais2 de 5

Cruzeiro Calheta do Maio.

Reprodução / Redes Sociais3 de 5

Botafogo Futebol Clube, de São Filipe,em Cabo Verde.

Reprodução / Redes Sociais4 de 5

Figueirense de Ilha do Maio, em Cabo Verde.

Reprodução / Redes Sociais5 de 5

Unidos do Norte, equipe que homenageia do Pelotas, do Rio Grande do Sul.

Reprodução / Redes Sociais

 

A Ilha de Fogo possui uma equipe que mistura o Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo do Rio de Janeiro. Criado 1973, o Botafogo de São Filipe utilizava as cores do clube carioca no começo, mas agora possui o amarelo como cor predominante. O escudo é do homônimo paulista. A equipe foi campeã nacional na temporada 1979/1980.

Outro clube da Série A que possui um “irmão” cabo-verdiano é o Cruzeiro. Fundado em 2000, na Ilha do Maio, o Cruzeiro Calheta de Maio carrega o escudo e as cores da equipe mineira no uniforme.

Outros clubes

A Ilha do Maio também possui uma versão do Figueirense. A versão de Cabo Verde da equipe catarinense nasceu em 2010, sob o nome de Associação Sport Club Figueirense. As cores e o escudo fazem alusão ao time brasileiro.

Na cidade de Praia, capital de Cabo Verde, uma situação diferente envolve o Pelotas. O time é homenageado pelo Unidos do Norte Futebol Clube, que utiliza as mesmas cores e escudo da equipe gaúcha.

