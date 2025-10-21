21/10/2025
Claudia Abreu revela perrengues para conciliar papéis na TV e teatro

“Foi a Júlia quem me ensinou a me maquiar”. A frase é dita com espontaneidade e com a discrição que é uma das marcas de Claudia Abreu. E a Júlia em questão é a Lemmertz, atriz e amiga ao lado de quem Cacau iniciou sua carreira nos palcos e com quem volta a trabalhar 32 anos depois. As duas estão em “Os mambembes”, que faz temporada no TUCA, em São Paulo, até novembro e cujo elenco traz ainda feras como Paulo Betti e Deborah Evelyn, entre outros.

A rotina de trabalho está mais puxada, mas a atriz não reclama, pelo contrário. A temporada do espetáculo já estava prevista e, com a prorrogação da novela, a artista não teve alternativa senão a de conciliar as gravações no Rio de Janeiro com as apresentações em São Paulo.

“Perguntaram se não preferiria ter uma stand-in (ator que substitui outro no teatro) e disse que não. Sou produtora do espetáculo juntamente com o Emílio (de Mello, diretor da montagem) e fazer esse projeto é um sonho antigo. Imagina se vou querer ser substituída?”, revela a atriz constatando em seguida.

“Gravo (a novela) de segunda a sexta  e encaro a ponte-aérea nos finais de semana. Não vou ter folga nos próximos dias, mas estou feliz assim”, declara.

Confira a matéria completa no NewMag, parceiro do Metrópoles.

