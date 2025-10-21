Claudia Abreu revela perrengues para conciliar papéis na TV e teatro

“Foi a Júlia quem me ensinou a me maquiar”. A frase é dita com espontaneidade e com a discrição que é uma das marcas de Claudia Abreu. E a Júlia em questão é a Lemmertz, atriz e amiga ao lado de quem Cacau iniciou sua carreira nos palcos e com quem volta a trabalhar 32 anos depois. As duas estão em “Os mambembes”, que faz temporada no TUCA, em São Paulo, até novembro e cujo elenco traz ainda feras como Paulo Betti e Deborah Evelyn, entre outros.
A rotina de trabalho está mais puxada, mas a atriz não reclama, pelo contrário. A temporada do espetáculo já estava prevista e, com a prorrogação da novela, a artista não teve alternativa senão a de conciliar as gravações no Rio de Janeiro com as apresentações em São Paulo.
Leia também
-
Claudia Abreu: Sutura traz debate social e político em cenário médico
-
Cláudia Abreu e Humberto Morais vivem médicos do crime em nova série
-
Três Graças é segunda pior estreia do horário nobre da Globo em 6 anos
-
Taís Araújo estreia série de terror após “decepção” em Vale Tudo
5 imagensFechar modal.1 de 5
Reprodução/Globo2 de 5
Claudia Abreu
Victor Chapetta/Agnews3 de 5
Cláudia Abreu na série Sutura
Prime Video/Divulgação4 de 5
Adriano Vizoni/Pivô Audiovisual5 de 5
Claudia tem 52 anos
Reprodução/ Instagram
“Perguntaram se não preferiria ter uma stand-in (ator que substitui outro no teatro) e disse que não. Sou produtora do espetáculo juntamente com o Emílio (de Mello, diretor da montagem) e fazer esse projeto é um sonho antigo. Imagina se vou querer ser substituída?”, revela a atriz constatando em seguida.
“Gravo (a novela) de segunda a sexta e encaro a ponte-aérea nos finais de semana. Não vou ter folga nos próximos dias, mas estou feliz assim”, declara.
Confira a matéria completa no NewMag, parceiro do Metrópoles.