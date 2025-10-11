Claudia Raia sofre fratura no tornozelo e suspende datas da peça “Cenas da Menopausa”

Claudia Raia precisou interromper a agenda de apresentações do espetáculo “Cenas da Menopausa” após sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo. A atriz, de 58 anos, contou que o acidente aconteceu no último sábado (5/10), durante uma sessão da peça em Goiânia. O imprevisto fez com que as próximas apresentações, que aconteceriam na Paraíba e no Rio de Janeiro, fossem canceladas.

Nas redes sociais, Claudia explicou o que aconteceu e revelou que, inicialmente, acreditava se tratar de uma lesão simples. “Sofri uma entorse no tornozelo esquerdo, no sábado à noite, em Goiânia, quando estava fazendo o Cenas da Menopausa, e achei que era apenas uma entorse. Fizemos uma ressonância e descobrimos que tem uma fratura na fíbula pequena, porém total impedimento que eu faça o espetáculo essa semana em João Pessoa”, contou a artista.

A atriz desabafou sobre o cancelamento e lamentou não poder cumprir a agenda que tanto aguardava. “Estou triste em um grau que vocês nem imaginam, porque criei uma expectativa enorme para essa temporada, principalmente para ir para João Pessoa, que é um lugar que amo profundamente. Os ingressos serão devolvidos, fiquem tranquilos. Estamos aqui processando todo esse novo momento”, declarou.

Mesmo frustrada com a pausa, Claudia fez questão de tranquilizar os fãs e agradecer o carinho do público. “Acidentes acontecem, e realmente não consigo fazer o espetáculo essa semana. Então, mando um beijo carinhoso a vocês. Obrigado pela compreensão. Até já”, completou.

Após o comunicado, o Teatro Riachuelo e o Festival de Teatro do Rio de Janeiro confirmaram a suspensão das apresentações previstas entre 16 e 19 de outubro. Segundo nota oficial, a atriz precisará de um período de recuperação antes de retornar aos palcos.