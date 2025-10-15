15/10/2025
CLDF aprova criação de cinco novos cargos para Defensoria Pública

Um Projeto de Lei (PL) que cria cinco novas vagas para defensor público do Distrito Federal foi aprovado nesta quarta-feira (15/10), na Câmara Legislativa (CLDF).

De autoria do Poder Executivo, a proposta visa aumentar o número de defensores públicos da capital, com o “objetivo de ampliar o acesso da população carente ao sistema de Justiça”.

A Defensoria Pública tem a missão de oferecer assistência jurídica gratuita àqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. Com o crescimento da população e o aumento da demanda por serviços jurídicos gratuitos, a medida, segundo o PL, busca fortalecer a estrutura da DPDF, permitindo que mais cidadãos possam ser atendidos.

Conforme a justificativa da proposta, “o fortalecimento da Defensoria Pública com novos cargos possibilita a expansão da atuação para regiões desassistidas através dos atendimentos itinerantes, garantindo que comunidades distantes dos centros urbanos também tenham acesso à assistência jurídica gratuita”.

Segundo o texto do projeto, as despesas decorrentes da criação dos novos cargos serão custeadas pelas dotações orçamentárias já previstas para a DPDF.

Aprovado pelo Plenário da Casa, o PL segue agora para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

