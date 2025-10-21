21/10/2025
CLDF aprova recondução do presidente da Adasa ao cargo

Escrito por Metrópoles
A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (21/10), a recondução de Raimundo da Silva Ribeiro Neto ao cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

Raimundo Ribeiro, que é ex-deputado distrital, foi nomeado pela primeira vez para comandar a Adasa, pelo período de cinco anos, em novembro de 2020.

Em setembro deste ano, o governador Ibaneis Rocha (MDB) encaminhou o nome de Raimundo à CLDF para a recondução.

 

 

